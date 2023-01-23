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Испания

Сегодня, 03:26

Себальос надеется, что продлит контракт с «Реалом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал ситуацию с его контрактом с клубом.

Соглашение 26-летнего испанца со «сливочными» действует до конца июня 2023 года.

«Выступать за «Реал» — честь, это самый большой клуб в мире. Сейчас мне пора стиснуть зубы, потому что по контракту у меня осталось 4 месяца. Впереди много матчей, в которых я смогу показать, что я подхожу команде по уровню и могу остаться», — приводит AS слова Себальоса.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Дани Себальос
Футбол
ФК Реал
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