Себальос надеется, что продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал ситуацию с его контрактом с клубом.

Соглашение 26-летнего испанца со «сливочными» действует до конца июня 2023 года.

«Выступать за «Реал» — честь, это самый большой клуб в мире. Сейчас мне пора стиснуть зубы, потому что по контракту у меня осталось 4 месяца. Впереди много матчей, в которых я смогу показать, что я подхожу команде по уровню и могу остаться», — приводит AS слова Себальоса.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.