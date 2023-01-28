Себальос отклонил предложения из АПЛ, потому что хочет продлить контракт с «Реалом»

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Полузащитник «Реала» Дани Себальос хочет продлить контракт с мадридским клубом.
Как сообщает Marca, 26-летний игрок, текущее соглашение которого истекает летом этого года, настроен остаться в «Реале». Он может вести переговоры с другими клубами, но уже отклонил несколько предложений из АПЛ.
Руководство «Реала» думает над тем, стоит ли продлевать контракт с хавбеком. Отмечается, что он не входил в планы клуба, но его игра в последних матчах может заставить руководство поменять свое мнение.
В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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Основные источники исследования