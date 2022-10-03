Себальос прокомментировал ничью «Реала» с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

«Мы хотели взять три очка и боролись за них до конца. Команда выложилась до последнего, но победить не удалось. Потеряно два очка, мы плохо владели мячом. В среду у нас еще одна игра, и мы должны подойти к ней правильно», — приводит слова Себальоса официальный сайт клуба.

На 78-й минуте встречи произошел ключевой момент матча. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия сфолил в своей штрафной на форварде «Реала» Кариме Бензема, и судья назначил пенальти после подсказки ВАР, также удалив Гарсию. Бензема не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.