«Барселона» проиграла «Сельте», «Вальядолид» вылетел из ла лиги

«Барселона» на выезде проиграла «Сельте» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Габри Вейга. У каталонцев отличился нападающий Ансу Фати.

«Барселона», досрочно выигравшая чемпионат Испании, набрала 88 очков. «Сельта» с 43 очками заняла 13-е место.

В параллельном матче «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.

«Вальядолид» (40 очков) занял 18-е место и вылетел из ла лиги, «Хетафе» (42) занял 15-е место.

«Эльче» и «Кадис» сыграли вничью — 1:1.

«Кадис» (42) занял 14-е место, «Эльче» (25) занял 20-е место и покинул ла лигу.

«Эспаньол» и «Альмерия» не смогли выявить победителя — 3:3.

«Эспаньол» (37) занял 19-е место и вылетел из ла лиги, «Альмерия» (41) заняла 17-е место.

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью — 1:1.

«Бетис» (60) занял 6-е место, «Валенсия» (42) расположилась на 16-й строчке.