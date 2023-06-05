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Сегодня, 00:03

«Барселона» проиграла «Сельте», «Вальядолид» вылетел из ла лиги

Мария Гусева
«Барселона» проиграла «Сельте» в матче ла лиги.
Фото Reuters
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«Барселона» на выезде проиграла «Сельте» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Габри Вейга. У каталонцев отличился нападающий Ансу Фати.

«Барселона», досрочно выигравшая чемпионат Испании, набрала 88 очков. «Сельта» с 43 очками заняла 13-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Барселона

В параллельном матче «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.

«Вальядолид» (40 очков) занял 18-е место и вылетел из ла лиги, «Хетафе» (42) занял 15-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
0:0
Хетафе

«Эльче» и «Кадис» сыграли вничью — 1:1.

«Кадис» (42) занял 14-е место, «Эльче» (25) занял 20-е место и покинул ла лигу.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:1
Кадис

«Эспаньол» и «Альмерия» не смогли выявить победителя — 3:3.

«Эспаньол» (37) занял 19-е место и вылетел из ла лиги, «Альмерия» (41) заняла 17-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
3:3
Альмерия

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью — 1:1.

«Бетис» (60) занял 6-е место, «Валенсия» (42) расположилась на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Валенсия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Кадис
ФК Сельта
ФК Хетафе
ФК Эльче
ФК Эспаньол
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