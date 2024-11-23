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«Сельта» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Сельта» и «Барселона» встретятся в чемпионате Испании 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Сельта» и «Барселона» встретятся в 14-м туре ла лиги в субботу, 23 ноября. Матч на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Игру «Сельта» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Сельта» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Барселона

В 13 турах ла лиги команда из Виго набрала 17 очков и занимала 11-е место в таблице, у «Барсы» — 33 очка и первая строчка.

Всего в чемпионате Испании соперники сыграли между собой 28 раз. 17 побед у сине-гранатовых, шесть матчей выиграла «Сельта» и еще 5 — завершились вничью (разность мячей в пользу каталонцев — 75-41).

ФК Барселона
ФК Сельта

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