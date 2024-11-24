«Барселона» в концовке упустила победу над «Сельтой»

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Каталонцы выигрывали со счетом 2:0 до последней 10-минутки матча — по голу забили Рафинья (15-я минута) и Роберт Левандовски (61-я).

Ничью хозяевам принесли голы Альфонсо Гонсалеса (84-я) и Уго Альвареса (86-я). Перед этим «Барселона» на 82-й минуте осталась в меньшинстве — красную карточку получил Марк Касадо.

«Барселона» (34 очка) продолжает лидировать в ла лиге, оторвавшись от «Реала», идущего третьим на 7 очков, но у мадридцев две игры в запасе. Второе место занимает «Атлетико» — 29 очков.

«Сельта» (18) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.