Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:56

«Барселона» в концовке упустила победу над «Сельтой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сельта» — «Барселона».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Каталонцы выигрывали со счетом 2:0 до последней 10-минутки матча — по голу забили Рафинья (15-я минута) и Роберт Левандовски (61-я).

Ничью хозяевам принесли голы Альфонсо Гонсалеса (84-я) и Уго Альвареса (86-я). Перед этим «Барселона» на 82-й минуте осталась в меньшинстве — красную карточку получил Марк Касадо.

«Барселона» (34 очка) продолжает лидировать в ла лиге, оторвавшись от «Реала», идущего третьим на 7 очков, но у мадридцев две игры в запасе. Второе место занимает «Атлетико» — 29 очков.

«Сельта» (18) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:2
Барселона

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Батраков терял рассудок, у Лантратова случилось помутнение, Угальде уничтожал «Локо», ему аплодировали стоя
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Сегодня
Вчера
Неделя