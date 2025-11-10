Видео
10 ноября, 01:03

«Барселона» обыграла «Сельту» в выездном матче

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

«Барселона» победила «Сельту» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании — 4:2.

У гостей голы забили Роберт Левандовски (хет-трик) и Ламин Ямаль, у хозяев — Серхио Каррейра и Борха Иглесиас. При этом пять мячей из шести были забиты еще в первом тайме.

«Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании — у команды 13 очков после 12 игр. «Барселона» (28 очков после 12 матчей) идет на втором месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур.
09 ноября, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:4
Барселона
2

  • Archon

    У "Барсиков" сейчас какой-то мелкопоместнический бардак и раздрай в составе... Понабрали скандальной молодёжи - вот и периодические косяки. Но если наладится - то,есессно,они "корольков" спихнут с первого места.

    10.11.2025

  • capitan76

    Зачетно! Не давайте сливочным булки расслаблять))

    10.11.2025

    Ламин Ямаль
    Роберт Левандовски
    ФК Барселона
    ФК Сельта
