«Барселона» обыграла «Сельту» в выездном матче

10 ноября, 01:03
«Барселона» победила «Сельту» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании — 4:2.
У гостей голы забили Роберт Левандовски (хет-трик) и Ламин Ямаль, у хозяев — Серхио Каррейра и Борха Иглесиас. При этом пять мячей из шести были забиты еще в первом тайме.
«Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании — у команды 13 очков после 12 игр. «Барселона» (28 очков после 12 матчей) идет на втором месте.
Archon
У "Барсиков" сейчас какой-то мелкопоместнический бардак и раздрай в составе... Понабрали скандальной молодёжи - вот и периодические косяки. Но если наладится - то,есессно,они "корольков" спихнут с первого места.
10.11.2025
capitan76
Зачетно! Не давайте сливочным булки расслаблять))
10.11.2025