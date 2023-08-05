«Сельта» расторгла контракт с Санти Миной. Игрока приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование

Форвард «Сельты» Санти Мина покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды из Виго.

«Сельта» расторгла контракт с 27-летним испанцем в одностороннем порядке. В прошлом году Мину приговорили к 4 годам тюрьмы. Прокуратура обвинила футболиста в сексуальном насилии в отношении девушки, которое он совершил в 2017-м году.

Мина подал апелляцию, но в результате суд Андалусии сократил только сумму моральной компенсации жертве — с 50 тысяч евро до 25 тысяч.

В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Валенсию».