«Реал» на выезде обыграл «Сельту»

«Реал» выиграл у «Сельты» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

На 3-й минуте хозяева открыли счет, но гол был отменен ВАР. После перерыва мадридская команда заработала пенальти, но Родригу не смог его реализовать. Полузащитник гостей Джуд Беллингем на последних минутах забил единственный гол в матче.

«Реал» закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.