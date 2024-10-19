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Сегодня, 20:45

«Сельта» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги онлайн

«Сельта» встретится с «Реалом» в 10-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сельта» примет мадридский «Реал» в 10-м туре ла лиги в субботу, 19 октября. Начало матча на стадионе «Балаидос» в Виго — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Сельта» — «Реал» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Сельта» — «Реал» в режиме онлайн появляются в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 10-й тур
19 окт, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Реал

В 9 турах ла лиги «Сельта» набрала 13 очков, «Реал» — 21. У лидерующей «Барселоны» — 24.

ФК Реал
ФК Сельта

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