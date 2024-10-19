«Сельта» встретится с «Реалом» в 10-м туре ла лиги

«Сельта» примет мадридский «Реал» в 10-м туре ла лиги в субботу, 19 октября. Начало матча на стадионе «Балаидос» в Виго — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Сельта» — «Реал» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Сельта» — «Реал» в режиме онлайн появляются в матч-центре на сайте «СЭ».

В 9 турах ла лиги «Сельта» набрала 13 очков, «Реал» — 21. У лидерующей «Барселоны» — 24.