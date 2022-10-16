«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и одержал четвертую победу подряд

Сегодня, 17:00
«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе гостей отметились Асьер Андонехи Ильярраменди и Игор Субельдия. За хозяев гол забил Яго Аспас.
«Реал Сосьедад» одержал четверую победу подряд и набрал 19 очков. Команда занимает четвертое место в чемпионате Испании.
«Сельта» находится на 11-м месте (10 очков).
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Основные источники исследования