«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Сельтой», Захарян вышел на замену на 76-й минуте

«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» в матче 9-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Пабло Дуран. В конце первого тайма «Сельта» осталась в меньшинстве после удаления экс-защитника «Рубина» Карла Старфельта.

Гости сумели отыграться в концовке встречи — на 89-й минуте забил Карлос Солер.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру в запасе и вышел на замену на 76-й минуте.

«Реал Сосьедад» (6 очков) поднялся на 18-е место в ла лиге. «Сельта» (7) идет 17-й в турнирной таблице.

В другом матче Ла лиги «Эльче» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.

19 октября, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)