Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

19 октября, 19:11

«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Сельтой», Захарян вышел на замену на 76-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» в матче 9-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Пабло Дуран. В конце первого тайма «Сельта» осталась в меньшинстве после удаления экс-защитника «Рубина» Карла Старфельта.

Гости сумели отыграться в концовке встречи — на 89-й минуте забил Карлос Солер.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру в запасе и вышел на замену на 76-й минуте.

«Реал Сосьедад» (6 очков) поднялся на 18-е место в ла лиге. «Сельта» (7) идет 17-й в турнирной таблице.

В другом матче Ла лиги «Эльче» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.
19 октября, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании. Ла лига. 9-й тур.
19 октября, 15:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:0
Атлетик
Источник: Таблица Ла лиги
4

  • hant64

    Захаряна, сдаётся мне, всей командой от лавки отдирали, так сильно прирос к ней:grin:

    19.10.2025

  • frunt 2

    На матч тиви уже сказали,что Сосьедад отыгрался благодаря Захаряну.

    19.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Теперь до рождества дайте человеку отдых

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Арсен Захарян
    Футбол
    ФК Реал Сосьедад
    ФК Сельта
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
