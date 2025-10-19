«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Сельтой», Захарян вышел на замену на 76-й минуте

19 октября, 19:11
«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» в матче 9-го тура испанской Ла лиги — 1:1.
Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Пабло Дуран. В конце первого тайма «Сельта» осталась в меньшинстве после удаления экс-защитника «Рубина» Карла Старфельта.
Гости сумели отыграться в концовке встречи — на 89-й минуте забил Карлос Солер.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру в запасе и вышел на замену на 76-й минуте.
«Реал Сосьедад» (6 очков) поднялся на 18-е место в ла лиге. «Сельта» (7) идет 17-й в турнирной таблице.
В другом матче Ла лиги «Эльче» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью — 0:0.
hant64
Захаряна, сдаётся мне, всей командой от лавки отдирали, так сильно прирос к ней:grin:
19.10.2025
frunt 2
На матч тиви уже сказали,что Сосьедад отыгрался благодаря Захаряну.
19.10.2025
Неприкрытый Писярев
Теперь до рождества дайте человеку отдых
19.10.2025