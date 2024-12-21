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Сегодня, 17:00

«Сельта» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Сельта» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Сельта» и «Реал Сосьедад» встетятся в матче 18-го тура чемпионата Испании в субботу, 21 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Балайдос» в Виго и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Сельта» — «Реал Сосьедад» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 18:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Реал Сосьедад

В 17 турах ла лиги «Сельта» набрала 21 очко, «Реал Сосьедад» — 25. В предыдущем туре «Сельта» уступила «Севилье» (0:1), а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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