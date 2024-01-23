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Испания

Сегодня, 22:27

Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч Кубка Испании против «Сельты»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедад».

Росссийский полузащитник гостей Арсен Захарян начнет матч на скамейке запасных.

«Сельта»: Вильяр, Альварес, Старфельт , Васкес, Домингес, Дувикас, Жаилсон, Ристич, Сведберг, Тапиа, Родригес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Бекер, Субименди, Ле Норманн, Мерино, Субельдия, Андре Силва, Мендес, Арамбуру, Тирни, Оярсабаль.

Запасные: Марреро, Руперес, Гонсалес, Захарян, Магуназелая, Марин, Оласагасти, Пачеко, Садик, Туррьентес, Элустондо.

Матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» состоится во вторник, 23 января, начало — в 23.30 по московскому времени.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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