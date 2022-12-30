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Испания

30 декабря, 23:20

«Сельта» и «Севилья» сыграли вничью в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сельта» и «Севилья» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом — 1:1.

Счет в матче на 33-й минуте открыл игрок команды из города Виго Габриэль Вейга. На 54-й минуте сравнял Кике Салас. На 86-й минуте Хосе Кармона получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиге, набрав 13 очков. «Севилья» находится на 18-й строчке.

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Севилья

В другом матче 15-го тура «Кадис» дома сыграл вничью с «Альмерией» — 1:1. В составе хозяев голом отметился Перес Мартинес Лукас, за гостей забил Гонсало Мелеро.

«Кадис» идет на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании (12 очков). «Альмерия» занимает 13-е место (17 очков).

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Альмерия

ФК Альмерия
ФК Кадис
ФК Севилья
ФК Сельта
0
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