Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:04

«Сельта» оказалась сильнее «Вальядолида» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сельта» дома победила «Вальядолид» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 3:1.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Уго Альвареса. На 35-й минуте преимущество «Сельты» удвоил Борха Иглесиас. Единственный гол гостей на 50-й минуте записал на свой счет Рауль Моро.

В концовке «Вальядолид» остался в меньшинстве — на 82-й минуте красную карточку получил Марио Мартин.

Окончательный счет на 90+1-й минуте установил Анастасиос Дувикас.

«Сельта» (9 очков) поднялась на четвертое место в ла лиге. «Вальядолид» (4) идет 17-м в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:1
Вальядолид

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Вальядолид
ФК Сельта

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя