«Сельта» обыграла «Вильярреал». «Атлетик» победил «Лас-Пальмас»

Сегодня, 22:06
«Сельта» дома победила «Вильярреал» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:0.
Голы у хозяев забили Фернанадо Лопес, Борха Иглесиас и Яго Аспас, реализовавший пенальти.
«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 46 очков, «Вильярреал» на пятой строчке с 52 баллами.
В параллельном матче «Атлетик» на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» — 1:0.
Единственный гол забил форвард хозяев Иньяки Уильямс.
«Атлетик» находится на четвертом месте в ла лиге (60), «Лас-Пальмас» — на семнадцатой строчке (32).