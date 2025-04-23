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Сегодня, 22:06

«Сельта» обыграла «Вильярреал». «Атлетик» победил «Лас-Пальмас»

Камила Абдурахманова
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс празднует гол в ворота «Лас-Пальмаса».
Фото AFP
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«Сельта» дома победила «Вильярреал» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Голы у хозяев забили Фернанадо Лопес, Борха Иглесиас и Яго Аспас, реализовавший пенальти.

«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 46 очков, «Вильярреал» на пятой строчке с 52 баллами.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:0
Вильярреал

В параллельном матче «Атлетик» на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» — 1:0.

Единственный гол забил форвард хозяев Иньяки Уильямс.

«Атлетик» находится на четвертом месте в ла лиге (60), «Лас-Пальмас» — на семнадцатой строчке (32).

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:0
Лас-Пальмас
ФК Вильярреал
ФК Лас-Пальмас
ФК Сельта
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