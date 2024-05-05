«Вильярреал» в меньшинстве проиграл «Сельте»

«Вильярреал» на выезде уступил «Сельте» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 2:3.

Счет на 12-й минуте открыл защитник гостей Альберто Морено. Через 5 минут «Вильярреал» остался в меньшинстве — красную карточку получил Санти Комесанья.

После этого «Сельта» сумела отыграться и выйти вперед — на 22-й минуте с пенальти забил Яго Аспас, а на 39-й минуте отличился Йорген Странд Ларсен.

На 65-й минуте за гостей отличился Гонсалу Гедеш. Победу хозяевам принес гол Анастасиоса Дувикаса на 82-й минуте.

«Сельта» (34 очка) поднялась на 15-е место в ла лиге. «Вильярреал» (45) остался девятым в турнирной таблице.