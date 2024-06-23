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Сегодня, 06:55

Селюк: «В «Жироне» не заинтересованы в российских футболистах»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи об интересе «Жироны» к футболистам из РПЛ.

— В контексте «Жироны» появляются имена таких российских игроков, как Тюкавин и Сперцян. Про них у вас спрашивали?

— Я знаю, что там сейчас не заинтересованы в российских футболистах, — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Жирона» в сезоне-2023/24 финишировала на третьем месте в испанской ла лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-v-zhirone-ne-zainteresovany-v-rossiiskikh-futbolistakh-375574/
ФК Жирона
Дмитрий Селюк
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