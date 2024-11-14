Семин считает, что Кварацхелия вполне способен заиграть в «Барселоне»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Ему подойдет любой чемпионат. Потому что его мастерство позволяет ему в любой команде играть на самом высоком уровне. Отличие испанского чемпионата от итальянского в том, что он более атакующий и комбинационный. Там больше техничных игроков. Испанцы сейчас законодатели мод в Европе, на мой взгляд. Они выиграли Евро, у них юношеские команды всегда борются за золото в европейских турнирах. Развитие футбола там самое сильное и прогрессивное.

Что касается уровня конкуренции, то там есть, например, Ольмо или Ямаль. Хвиче ничего не может помешать освоиться там, потому что каждый раз, когда сильный игрок приходит и за него платят большие деньги, ему всегда дается большой шанс для того, чтобы стартовать. У таких игроков большое преимущество, а он уже — топ-игрок», — сказал Семин «СЭ».

Об интересе «Барселоны» к футболисту сообщала La Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, каталонцы уже связались с грузином, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 14 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Александр Абустин