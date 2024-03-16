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Испания

16 марта, 11:14

Силкин — о дебютном голе Захаряна: «Ему давно нужно было отметиться»

Силкин прокомментировал дебютный гол Захаряна за «Реал Сосьедад»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» дебютный гол полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна за клуб в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Любое полезное действие на поле придает хорошее настроение футболисту. Давно нужно было ему отметиться. Он пришел в «Реал Сосьедад» и сразу заболел, потом еще по каким-то причинам пропускал игры. Я понимаю, что, когда его покупали, возможно, рассчитывали на дальнейшую продажу», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Захарян прошлым летом перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт до 2029 года. С тех пор он сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Арсен Захарян
Сергей Силкин
ФК Реал Сосьедад
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