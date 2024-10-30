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Сегодня, 11:00

Степашин о Захаряне: «Он рано уехал в Испанию. Надо было еще годика два отыграть в «Динамо»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в инетрвью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян пока не может заиграть в «Реал Сосьедад».

— Ожидали от Захаряна более яркого выступления за «Реал Сосьедад»?

— Он рано уехал. Ра-но! Парню надо было окрепнуть, стать мужиком. Годика два еще отыграть у нас. А то он уже третью травму там получает... У Арсена прекрасная техника. Семин мне про него говорил: у вас в команде он жемчужинка! Но нужна еще и «физика», и атлетизм. Не окреп и поехал. Ну, что поделаешь. Может, еще заиграет. А если не получится, то у нас на этот счет есть с испанцами договоренность, что тогда он вернется в «Динамо».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Сергей Степашин

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