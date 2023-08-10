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Испания

Сегодня, 08:34

Серхи Роберто назвал главную цель «Барселоны» на новый сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о главной цели команды в новом сезоне.

«У нас очень хороший состав, чтобы бороться за все. Мы очень конкурентоспособны и делаем все отлично. В этом году нашей главной целью является Лига чемпионов. В прошлом сезоне, несмотря на трофей лиги, мы не вышли из группы», — приводит слова Роберто AS.

В сезоне-2022/23 «Барселона» не смогла выйти из группы «Лиги чемпионов» и выбыла в «Лигу Европы», где проиграла «Манчестер Юнайтед» в плей-офф.

В первом туре ла лиге «Барселона» встретится с «Хетафе» 13 августа. Начало — в 22:30 по мск.

Серхи Роберто
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