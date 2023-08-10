Серхи Роберто назвал главную цель «Барселоны» на новый сезон

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о главной цели команды в новом сезоне.

«У нас очень хороший состав, чтобы бороться за все. Мы очень конкурентоспособны и делаем все отлично. В этом году нашей главной целью является Лига чемпионов. В прошлом сезоне, несмотря на трофей лиги, мы не вышли из группы», — приводит слова Роберто AS.

В сезоне-2022/23 «Барселона» не смогла выйти из группы «Лиги чемпионов» и выбыла в «Лигу Европы», где проиграла «Манчестер Юнайтед» в плей-офф.

В первом туре ла лиге «Барселона» встретится с «Хетафе» 13 августа. Начало — в 22:30 по мск.