Серхи Роберто подпишет новый контракт с «Барселоной» по схеме «1+1»

Сегодня, 20:45
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом. На следующей неделе стороны официально заключат новый трудовой договор, сообщает Sport.es.
Речь идет о краткосрочном контракте, рассчитанном на один год. Также сделка предусматривает пункт автоматического продления еще на один сезон — опция будет активирована при достижении игроком определенного количества сыгранных матчей.
Серхи Роберто выступает за каталонскую команду с 2013 года.
В текущем сезоне 31-летний испанец провел за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.