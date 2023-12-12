Серхи Роберто признался, что был шокирован уходом Месси из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, какой была его реакция на уход форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в 2021 году. Он заявил, что был шокирован.

«Уход Лео Месси меня очень шокировал. Ни я, ни одноклубники не ожидали такого поворота. Прошло уже несколько лет, но никто толком не знает, что на самом деле тогда произошло. Я думал, что он будет играть здесь до конца карьеры.

Лео Месси — лучший игрок в истории клуба, в истории футбола. Ты ждешь увидеть его на следующей тренировке, и внезапно оказывается, что его нет. Клубу как будто пришлось начинать все с нуля», — сказал Роберто в эфире подкаста B3TTer.

После ухода из «Барселоны» футболист перешел в «ПСЖ». На данный момент аргентинец является игроком «Интер Майами».