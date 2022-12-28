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Испания

Сегодня, 10:18

Серхи Роберто признался, что хотел бы снова играть в одной команде с Месси

Виктория Кравченко
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Футболист «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что думает победе сборной Аргентины с Лионелем Месси на ЧМ-2022 в Катаре. Вместе футболисты долгое время играли в каталонском клубе. Роберто заявил, что хотел бы снова выступать за одну команду с Месси.

«Я поздравил Месси с победой на чемпионате мира, но он пока не ответил мне лично. Моя жена знакома с его женой, и она передала им поздравление.

Недавно я прочитал, что он продлит контракт с «ПСЖ», но он никогда не полюбит ни один клуб так же, как любит «Барселону», — цитирует испанца Esports RAC1.

В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей этого турнира.

Лионель Месси
Серхи Роберто
ФК Барселона
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