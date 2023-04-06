Серхи Роберто рассказал, что сломило «Барселону» в матче с «Реалом»

Сегодня, 08:51
Хавбек «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что стало переломным моментом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).
«Нас сломал гол Винисиуса в конце первого тайма. Мы этого не заслуживали, так как у нас было больше голевых моментов. После второго гола «Реала» мы окончательно выпали из игры. Очень неприятное поражение, мы хотели выиграть и Ла Лигу, и Кубок Испании», — цитирует Sport Роберто.
Победу мадридцам принес гол Винисиуса и хет-трик Карима Бензема.
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Матч состоится 6 мая.