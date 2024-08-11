Серхи Роберто сообщил об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в социальных сетях сообщил об уходе клуба и поблагодарил фанатов за поддержку.

«Куллерс (фанаты «Барсы»), пришло время поблагодарить вас за весть путь, который мы прошли вместе. Да здравствует «Барселона», навсегда!» — написал футболист под прощальным видео.

С 1 июля футболист является свободным агентом, однако все это время он находился в расположении «Барселоны», надеясь на то, что ему будет предложен новый контракт.

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его трансферная стоимость — 2,5 миллиона евро.