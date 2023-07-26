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Испания

Сегодня, 02:58

Серхи Роберто: «Переход Мбаппе в «Барселону»? Не уверен, возможно ли это»

Евгений Козинов
Корреспондент
Киалан Мбаппе.
Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что думает о возможном переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в каталонский клуб.

«Переход Мбаппе в «Барселону»? Не уверен, возможно ли это. Не могу обсуждать игроков, которые выступают в других клубах, но знаю, что нам нужны лучшие», — цитирует игрока Esports RAC1.

Сообщалось, что каталонская команда готова предложить нескольких игроков взамен Мбаппе.
24 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов платить 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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