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Испания

Сегодня, 09:08

Серхи Роберто заявил о желании остаться в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто хочет продолжить выступать в каталонской команде, сообщает Esports RAC1.

Нынешний контракт 30-летнего игрока истекает следующим летом.

«Я хочу продлить контракт. Официальных переговоров пока не было, но Хави уже сказал мне, что хочет сохранить меня в команде. Сейчас я зарабатываю на уровне игроков дубля «Барселоны», но горжусь тем, что представляю клуб, и очень хочу остаться. Деньги не имеют для меня особого значения», — рассказал Роберто.

В системе «Барсы» футболист находится с 2006 года. В этом сезоне хавбек провел 9 матчей, забив два гола.

Серхи Роберто
ФК Барселона
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