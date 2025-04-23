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Сегодня, 15:56

Агуэро: «У меня предчувствие, что Хаби Алонсо рано или поздно возглавит «Реал»

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Бывший футболист «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».

«У меня предчувствие, что Хаби Алонсо рано или поздно возглавит «Реал». Не уверен, когда именно. Но с его прошлым в «Мадриде» в качестве игрока и отличной работой, которую он проделал в бундеслиге, я думаю, это судьба», — приводит слова Агуэро Goal.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Под руководством Алонсо «Байер» стал чемпионом Германии-2023/24, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Серхио Агуэро
ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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