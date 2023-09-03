Серхио Рамос близок к возвращению в «Севилью»

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос может вернуться в «Севилью», сообщает The Athletic.

По информации источника, президент «Севильи» Пепе Кастро сегодня утром активно вел переговоры с 37-летним испанцем. Ранее у Рамоса был вариант с переходом в «Аль-Иттихад», но защитник сомневается в переходе из-за семейных обстоятельств.

Рамос является воспитанником «Севильи». Он провел за андалусийцев 49 матчей, в которых отличился тремя голами. В 2005 году Рамос перешел из «Севильи» в «Реал».

Последним клубом защитника был «ПСЖ», контракт с которым истек летом этого года.