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Сегодня, 14:21

Серхио Рамос покинул «Севилью» и стал свободным агентом

Серхио Рамос.
Фото Reuters
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«Севилья» объявила об уходе центрального защитника Серхио Рамоса в связи с окончанием срока контракта.

Рамос выступал за «андалусийцев» с сентября 2023 года. В прошлом сезоне 38-летний защитник принял участие в 37 матчах «Севильи» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Большую часть профессиональной карьеры Рамос провел в мадридском «Реале». В ходе выступлений за «сливочных» футболист стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального Кубка и четырехкратным триумфатором Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Испании продолжит карьеру в «Сан-Диего», который в 2025 году дебютирует в чемпионате MLS.

Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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