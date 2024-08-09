Рамос — о Пепе: «Настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей»

Испанский защитник Серхио Рамос прокомментировал решение его бывшего партнера по «Реалу» Пепе завершить карьеру футболиста.

«Великий человек, настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей, разделить победы и завоевать трофеи. Было очень приятно играть рядом с тобой, брат. В футболе мало таких, как ты. Наслаждайся новым этапом в своей жизни, желаю тебе всего наилучшего», — написал Рамос в своих соцсетях.

8 августа 41-летний Пепе объявил об окончании игровой карьеры. За свою карьеру футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ». Вместе с «Реалом» Пепе трижды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.