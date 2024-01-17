Сержиньо Дест заявил, что не вернется в «Барселону», пока ее тренирует Хави

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест, на правах аренды выступающий за ПСВ, рассказал об условиях возвращения в каталонский клуб.

«Я думаю, «Барселоне», ПСВ и мне есть что обсудить, но на данный момент рано говорить об этом», — сказал Дест в интервью Voetbal International.

По словам Деста, он не вернется в «Барселону», пока ее возглавляет Хави.

«Только если ситуация там изменится. Хави все еще там. Так что на данный момент — нет, это будет слишком сложно», — добавил Дест.

23-летний американец перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. Он провел за каталонцев 72 матча, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Летом прошлого года Деста арендовал ПСВ. В текущем сезоне он забил один гол и сделал три результативные передачи в 20 играх.