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Испания

Сегодня, 01:02

«Алавес» вырвал победу у «Севильи»

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. Севилья — Алавес — 2:3.
Фото Global Look Press
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«Севилья» проиграла «Алавесу» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

В первом тайме гости забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0. «Севилье» удалось сократить отставание только на 70-й минуте — отличился Рафаэль Мир. На 81-й минуте Лукас Окампос с пенальти сравнял счет. Однако гости на 90-й минуте вырвали победу благодаря голу защитника Рафаэля Дуарте.

«Алавес» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 16-й строчке — 16 очков.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
12 янв, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:3
Алавес
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Алавес
ФК Севилья
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