«Атлетико» в гостях победило «Севилью»

«Атлетико» в гостях победило «Севилью» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Мадридцы выиграли со счетом 2:0.

Голами в составе «матрасников» отметились Маркос Льоренте и Альвара Мората.

«Атлетико» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Севилья» осталась на 16-й строчке (5 очков).