1 октября, 21:22
«Атлетико» в гостях победило «Севилью» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Мадридцы выиграли со счетом 2:0.
Голами в составе «матрасников» отметились Маркос Льоренте и Альвара Мората.
«Атлетико» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Севилья» осталась на 16-й строчке (5 очков).
Методология
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Основные источники исследования