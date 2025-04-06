Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

6 апреля, 15:15

«Севилья» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Севилья» и «Атлетико» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Севилья» и «Атлетико» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — в 17.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Севилья» — «Атлетико» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла лига. 30-й тур.
06 апреля, 17:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:2
Атлетико

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Севилья» находится на 11-м месте в ла лиге с 36 очками. «Атлетико» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 57 очками. В первом круге чемпионата «Атлетико» победил «Севилью» со счетом 4:3.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Севилья
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя