«Севилья» и «Атлетико» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — в 17.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Севилья» — «Атлетико» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла лига. 30-й тур.

06 апреля, 17:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Севилья» находится на 11-м месте в ла лиге с 36 очками. «Атлетико» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 57 очками. В первом круге чемпионата «Атлетико» победил «Севилью» со счетом 4:3.