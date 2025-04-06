«Атлетико» в добавленное время вырвал победу над «Севильей»

«Атлетико» на выезде победил «Севилью» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Первый гол в игре забил полузащитник команды хозяев Люсьен Агуме, который отличился на 7-й минуте. На 25-й минуте Хулиан Альварес сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное время Пабло Барриос вывел гостей вперед.

«Алетико» набрал 60 очков и сохраняет третье место в турнирной таблице ла лиги. Команда Диего Симеоне уступает три балла идущему на второй позиции «Реалу» и семь очков — лидирующей «Барселоне».

«Севилья» (36) располагается на 11-й строчке в чемпионате Испании.