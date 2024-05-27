«Барселона» обыграла «Севилью» в последнем матче под руководством Хави

«Барселона» на выезде победила «Севилью» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу каталонцам принесли голы Роберта Левандовски (15-я минута) и Фермина Лопеса (59-я). Единственный мяч хозяев на 31-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

«Барселона» провела последний матч под руководством главного тренера команды Хави. В мае клуб объявил, что 44-летний специалист покинет команду после окончания сезона.

«Барселона» (85 очков) финишировала на втором месте в ла лиге. «Севилья» (41) завершила сезон на 14-й строчке в турнирной таблице.