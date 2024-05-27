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Сегодня, 00:05

«Барселона» обыграла «Севилью» в последнем матче под руководством Хави

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Севилья» — «Барселона».
Фото Reuters
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«Барселона» на выезде победила «Севилью» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу каталонцам принесли голы Роберта Левандовски (15-я минута) и Фермина Лопеса (59-я). Единственный мяч хозяев на 31-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

«Барселона» провела последний матч под руководством главного тренера команды Хави. В мае клуб объявил, что 44-летний специалист покинет команду после окончания сезона.

«Барселона» (85 очков) финишировала на втором месте в ла лиге. «Севилья» (41) завершила сезон на 14-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:2
Барселона
Источник: Таблица ла лиги
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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