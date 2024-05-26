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«Севилья» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Барселона» в 38-м туре ла лиги 26 мая сыграет против «Севильи»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Барселоны&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Барселона» в воскресенье, 26 мая, проведет последний матч под руководством Хави — против «Севильи» в 38-м туре испанской ла лиги. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры чемпионата Испании покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события матча «Севилья» — «Барселона» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 13-й строчке, набрав 41 очко.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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