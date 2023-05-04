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Сегодня, 22:27

«Севилья» вырвала победу в матче с «Эспаньолом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Севилья» — «Эспаньол».
Фото Global Look Press
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«Севилья» на своем поле обыграла «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:2.

За «Севилью» отличились Брайан Хиль, Лукас Окампос (с пенальти) и Папе Гуйе. За «Эспаньол» забил Хавьер Пуадо, а еще один мяч в собственные ворота отправил Карим Рекик.

После этой победы «Севилья» с 44 очками поднялась на десятое место в ла лиги. «Эспаньол» с 31 баллом идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
3:2
Эспаньол

В параллельном матче 33-го тура «Жирона» дома обыграла «Мальорку» — 2:1. Победу хозяевам принесли голы Бернардо и Валентина Кастельяноса. Единственный мяч за «Мальорку» забил Ведат Мурики, реализовавший пенальти.

«Жирона» с 47 очками вышла на седьмое место. «Мальорка» с 41 баллом осталась 12-й.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 20:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
2:1
Мальорка
Футбол
ФК Жирона
ФК Мальорка
ФК Севилья
ФК Эспаньол
0
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