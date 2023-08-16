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Испания

Сегодня, 14:29

«Севилья» и «Аль-Хиляль» согласовали трансфер Буну за 19 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Севильи» Яссин Буну продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Хиляль».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже согласовали трансфер Буну за 19 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Представители 32-летнего марокканца ведут переговоры с «Аль-Хилялем» о трехлетнем контракте.

В прошлом сезоне Буну пропустил 60 мячей в 36 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Его контракт заканчивается 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее в «Аль-Хиляль» перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич.

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ФК Аль-Хиляль
ФК Севилья
Яссин Буну
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