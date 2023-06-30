«Севилья» из-за долгов выставила на продажу всех игроков

«Севилья» пытается погасить долг в размере 90 миллионов евро. По данным Marca, андалусийцы выставили на продажу всех игроков.

Отмечается, что клубу нужно покрыть задолженность в ближайшее время.

Ранее спортивный директор клуба Рамон Мончи перешел на работу в «Астон Виллу». На его должность был назначен Виктор Орта.

В список игроков, которые могут покинуть «Севилью» в ближайшее время входят Танги Ньянзу и Лукас Окампос.

16 августа «Севилья» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Суперкубка УЕФА.