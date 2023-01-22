«Севилья» победила «Кадис» благодаря голу Ракитича с пенальти в конце матча

«Севилья» обыграла «Кадис» дома в матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте с пенальти забил полузащитник хозяев Иван Ракитич. 11-метровый был назначен за то, что полузащитник гостей Иван Алехо сыграл рукой в своей штрафной. Футболист получил за это вторую желтую карточку и был удален.

На 45+2-й минуте игры судья отменил гол форварда «Севильи» Эрика Ламелы. На 59-й минуте арбитр удалил главного тренера хозяев Хорхе Сампаоли за неспортивное поведение — специалист выразил недовольство судейством.

Благодаря победе «Севилья» покинула зону вылета и поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками. «Кадис» опустился на 19-ю строчку с 16 очками.