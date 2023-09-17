«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» и одержала первую победу в сезоне

«Севилья» дома одержала победу над «Лас-Пальмасом» в матче 5-го тура ла лиги — 1:0.

Победу красно-белым принес гол нападающего Доди Лукебакио.

После этой игры «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 3 очка. «Лас-Пальмас» идет на 19-й позиции (2 очка).