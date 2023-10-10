«Севилья» объявила о назначении Диего Алонсо новым главным тренером клуба

«Севилья» объявила о подписании контракта с наставником Диего Алонсо. Соглашение с новым главным тренером клуба рассчитано до конца этого сезона.

Последним местом работы 48-летнего специалиста была сборная Уругвая, которую он возглавлял с декабря 2021 года по февраль 2023-го.

Ранее уругваец тренировал «Интер Майами», «Монтеррей», «Пачуку», «Олимпию» (Парагвай) и «Пеньяроль».

8 октября «Севилья» объявила об уходе главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

После 8 матчей андалусийцы набрали 8 очков и занимают 14-е место в ла лиге. В следующем матче команда примет «Реал» 21 октября.