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Испания

Сегодня, 18:04

«Севилья» объявила о назначении Диего Алонсо новым главным тренером клуба

Руслан Минаев
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«Севилья» объявила о подписании контракта с наставником Диего Алонсо. Соглашение с новым главным тренером клуба рассчитано до конца этого сезона.

Последним местом работы 48-летнего специалиста была сборная Уругвая, которую он возглавлял с декабря 2021 года по февраль 2023-го.

Ранее уругваец тренировал «Интер Майами», «Монтеррей», «Пачуку», «Олимпию» (Парагвай) и «Пеньяроль».

8 октября «Севилья» объявила об уходе главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

После 8 матчей андалусийцы набрали 8 очков и занимают 14-е место в ла лиге. В следующем матче команда примет «Реал» 21 октября.

ФК Севилья
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