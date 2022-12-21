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Испания

Сегодня, 16:04

«Севилья» объявила о расторжении контракта с Иско

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Севилья» объявила о расторжении контракта с полузащитником Иско.

30-летний футболист перешел в клуб летом 2022 года на правах свободного агента после окончания карьеры в «Реале».

Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с командой был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Иско является «Вулверхэмптон», который возглавляет бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги. Также у полузащитника есть варианты не из топ-5 лиг.

Источник: ФК «Севилья»
Иско Аларкон (Иско)
ФК Севилья
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