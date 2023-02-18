«Севилья» объявила о трансфере защитника Гаттони

«Севилья» официально объявила о трансфере защитника и капитана «Сан-Лоренсо де Альмагро» Федерико Гаттони.

Трансфер 24-летнего игрока обошелся клубу в 1,4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го. Гаттони присоединится к команде летом 2023 года, а до тех пор продолжит выступать за родной «Сан-Лоренсо» на правах аренды.

В составе «Сан-Лоренсо» футболист провел 70 матчей, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

«Севилья» набрала 24 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.