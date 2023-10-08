«Севилья» объявила об уходе главного тренера Мендилибара

«Севилья» на официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

«В воскресенье на заседании правления ФК «Севилья» было принято решение об увольнении Мендилибара с поста тренера в связи с результатами, достигнутыми в начале сезона. Клуб благодарит тренера за его заслуги, котороые войдет в историю клуба вместе с седьмым титулом в Лиге Европы», — говорится в заявлении «Севильи».

В этом сезоне команда под руководством Мендилибара одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

62-летний специалист тренировал «Севилью» с марта 2023 года. С командой он выиграл Лигу Европы.